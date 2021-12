Marc Degryse zegt wat Club Brugge aan de titel zal helpen

Analist Marc Degryse nam de campagne in de Champions League van Club Brugge nog eens onder de loep.

Opvallend was dat Brugge in de acht laatste wedstrijden dat het speelde maar liefst 24 goals tegen kreeg, of gemiddeld drie per wedstrijd. Dertien goals daarvan slikte het tegen Manchester, PSG en Leipzig in de Champions League. Op die manier kan het niet lukken.

“De basis van succes ligt achterin”, vertelt Marc Degryse in HLN Sportcast. “Als je elke keer twee tegendoelpunten slikt, moet je er zelf telkens drie maken om te winnen, dat hou je niet vol. En dan loop je een keer op een ploeg die wél goed verdedigt.”

Enkel zo kan volgens Degryse de nodige progressie nog gemaakt worden. “Willen ze weer dominant worden in België en volgend seizoen nog eens rechtstreeks Champions League spelen, is dat het werkpunt.”