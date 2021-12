Wim De Coninck maakt Europese rekening van Belgische clubs op en weet wat er moet gebeuren

De Belgische ploegen hebben dit seizoen niet bepaald sterk gepresteerd in Europa. Volgens Wim De Coninck is duidelijk hoe dat komt.

Volgens De Coninck moet er maar één iets gebeuren: het aantal ploegen in 1A naar beneden brengen. “Bij de landen met een hogere coëfficiënt zien we dat er ruimte is om te schuiven op de kalender. Die hebben wij in België niet”, zegt hij aan Sporza.

Het plan dat er was heeft aardig gefaald. “Het opzet dat we met meer topwedstrijden in Play-off I de kloof met de Europese top zouden dichtrijden, is helemaal mislukt. Integendeel zelfs. We zijn gewoon oververmoeid.”

Maar er moet nog meer gebeuren. “Om opnieuw de weg naar de top in te zetten, zal op korte tijd ook heel wat moeten veranderen qua accommodaties. Alleen houd je zo niet alle ploegen tevreden en moet je keuzes maken tussen de spanning in de nationale competitie en meedraaien in Europa.”