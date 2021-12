Emmanuel Dennis wou eerder priester dan profvoetballer worden

In een interview met Sky Sports had Emmanuel Dennis het over zijn leven bij Watford FC en zijn opmars tot Premier League-speler.

Dennis vertelt aan Sky Sports hoe hij van die ambitie links liet liggen en een ster in de Premier League werd. "Nee, ik heb er nooit van gedroomd om profvoetballer te worden. Ik wilde priester worden, maar vandaag ben ik een voetballer", getuigt Dennis. Hij vertelt hoe God en de kerk centraal stonden in zijn opvoeding. "Ik ben opgegroeid in een familie die zoveel in God gelooft en in naar de kerk gaan. Als kleine jongen ging ik naar de kerk en bewonderde de priester, en ik had zoiets van, 'ja, ik wil priester worden'. Ik was ongeveer dertien jaar."

Het is een opvallend verhaal, een jonge talentvolle voetballer die er eigenlijk van droomt om priester te worden. "Ik groeide op en ik was goed in voetbal en iedereen zei me, 'je moet voetballer worden want je speelt echt goed'. En mijn familie zei, 'nee hij moet naar school gaan'. En toen hadden ze zoiets van 'oké...' en ze pushten me en nu ben ik hier." Geen slechte keuze zo bleek achteraf. Dennis is dit seizoen al betrokken bij twaalf doelpunten en enkel Mohammed Salah doet het beter in de Premier League. Die is tot nu toe betrokken bij 22 doelpunten.