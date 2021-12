Wel degelijk wangedrag van Buffalo-fans bij wedstrijd Lokeren-Temse: AA Gent veroordeelt incidenten

Het waren zeker en vast fans van AA Gent die onlangs een match van Lokeren-Temse met wangedrag verstoorden. Dat nieuws heeft Gent inmiddels ook bevestigd gekregen. Het veroordeelt dan ook streng de incidenten die plaatsvonden.

Eerder deze maand ging in tweede amateur de wedstrijd Lokeren-Temse - Zelzate door. Dat gebeurde niet zonder de nodige ophef. Bengaals vuur en rookbommen werden afgestoken en aan de kantine werd met vuurpijlen en met glazen gegooid.

Al snel geraakte bekend dat dit gedrag het werk zou zijn van Gentse hooligans, aangezien de personen in kwestie blauw-witte kledij droegen en hun gezangen in die richting wezen. Inmiddels is verder onderzoek gebeurd naar deze incidenten.

KAA Gent betreurt en veroordeelt de incidenten in Lokeren. Dergelijk gedrag komt geenszins overeen met de waarden waarvoor we staan.



Statement: https://t.co/xJrVhZOgrR — KAA Gent (@KAAGent) December 14, 2021

"KAA Gent kreeg inmiddels de bevestiging dat bij de gewelddadige incidenten tijdens de wedstrijd Lokeren Temse – Zelzate wel degelijk leden van de Gentse supporterskern betrokken waren. Het is duidelijk dat de club deze incidenten betreurt en veroordeelt", staat te lezen op de website van AA Gent.

"Voorts tilt de club er zwaar aan dat het imago van KAA Gent op deze manier ernstig bezoedeld wordt en dat dergelijk gedrag geenszins overeenkomt met de waarden waarvoor de club staat."