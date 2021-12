BREAKING: Emotionele Sergio Agüero kondigt einde carrière aan

Eind oktober kreeg Agüero in het duel met Alavés te maken met pijn op de borst en ademhalingsproblemen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar een hartritmestoornis werd vastgesteld. De Argentijn, die jaren het mooie weer maakte bij Manchester City, dacht na een behandeling nog te kunnen hervatten, maar moest nu toch het einde van zijn carrière aankondigen.

King Kun.



Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8