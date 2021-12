Scout van Club Brugge geeft woordje uitleg bij situatie Kamal Sowah

Club Brugge telde maar liefst negen miljoen euro neer voor Kamal Sowah, maar veel plezier heeft het daar nog niet aan gehad.

Raymond Mommens, sinds 2011 aan de slag als scout bij Club Brugge, probeert uit te vissen wat er verkeerd loopt voor Sowah. “Evident is het allemaal niet. Meestal komt een recordtransfer in een grotere club terecht, waar de verwachtingen héél hoog zijn. Dat prijskaartje hangt hoe dan ook op je rug, je moet mentaal sterk zijn om ermee om te gaan”, zegt Mommens aan HLN.

“Meestal is de spelerskern ook groot, wat bij Club het geval is. En veel tijd is er niet. Eigenlijk moet je er in het moderne voetbal meteen staan, anders zwelt de kritiek direct aan. Men verwacht prestaties en er is niet veel tijd.”

Mommens ziet gelijkenissen met Kossounou, die door sommigen ook vroeg afgeschreven werd. “Kijk naar Diatta, die ook een tijdje alleen moest trainen omdat hij niet meteen bracht wat er van hem verlangd werd. Soms moet men geduld hebben met spelers, alleen is dat in het hedendaagse voetbal niet gemakkelijk.”

“Wat Sowah betreft: die jongen kan onmogelijk zijn kwaliteiten verloren zijn. Dat daar niets meer van overblijft? Ik ben ervan overtuigd dat, eens hij het vertrouwen heeft teruggevonden, Club Brugge daar nog een 'hele goeie' aan zal hebben.”