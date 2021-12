Advocaat Leko doet verhaal Veljkovic af als leugen: "Een leugen wordt het best geslikt vermomd tussen de waarheid"

Walter Van Steenbrugge, advocaat van Ivan Leko, heeft gereageerd op de aantijgingen van Dejan Veljkovic in de Pano-reportage van maandag. Die verkondigde dat Leko in het zwart werd betaald en ook incasseerde op transfersommen van spelers bij Club Brugge.

“Mijn cliënt is verbolgen met deze uitspraken”, aldus Van Steenbrugge in Het Nieuwsblad. “Je zou als trainer nu maar eens een nieuw contract moeten onderhandelen. Zijn reputatie is besmeurd. De uitspraken van Dejan Veljkovic worden voor waar aangenomen en gretig gedeeld. Ik ga het proces hier niet voeren, maar er zijn genoeg bewijzen die ik ga voorleggen die de geloofwaardigheid van Veljkovic aan de kaak zullen stellen.”

Leko wordt ook beticht van zwarte commissies te zullen ontvangen op de transfers van Mats Rits, Karlo Letica en Ivan Tomecak. Daarvan zou 90 procent niet uitbetaald zijn geweest door het uitbreken van 'Propere Handen'.

Van Steenbrugge wil wel niet zo ver gaan dat Veljkovic nergens de waarheid heeft verteld. “Of hij dan geen enkele waarheid verteld heeft? Dat zeg ik niet. Maar ik spreek voor mijn cliënt. En weet: een leugen wordt het best geslikt vermomd tussen de waarheid”, klinkt het.