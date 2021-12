"Deinze, Deinze, de boeren zijn op komst" en "Tijd voor je pensioen": Cynische humor van de fans aan de Gaverbeek, Dury reageert

Het zijn geen makkelijke tijden voor Francky Dury. De coach die al decennia lang de scepter zwaait bij Zulte Waregem zit volop in de strijd tegen degradatie verwikkeld. En hij wordt ook steevast op de korrel genomen door de supporters.

Het was tegen leider Union opnieuw niet anders. Tegen het einde van de wedstrijd werd Dury door een deel van de harde kern opnieuw naar de uitgang geschreeuwd.

Daarvoor waren er al ludiekere gezangen. Een cynisch "Francky Dury, we worden kampioen", een referentie naar de gloriedagen - en eventueel al een prelude op spelen in 1B. Al werd het even snel "Francky Dury, 't is tijd voor uw pensioen."

Boeren op komst

Ook het vrij hilarische "Deinze, Deinze, de boeren zijn op komst" passeerde de revue. Derby's tegen KSMK Deinze in 1B? De schrik zit er toch wel in bij de supporters, die het met cynische humor dus proberen op te lossen.

De muziekkeuze net na de wedstrijd door de stadiondj van dienst? "High Hopes". De zinssnede "Mama said don't give up, it's a little complicated" zou daarbij leuk kunnen zijn. Uitvoerder van dienst: Panic! At the disco. Het uitroepteken kozen Brendon Urie & co, niet Zulte Waregem.

Vermijdbare doelpunten

"We zijn hier mooie momenten gewoon, maar nu zitten we in de miserie. Dan moeten we solide blijven en spelen als een team. Dat deden we niet in de eerste helft", aldus Francky Dury zelf.

"We moeten elkaar helpen, maar we missen vertrouwen. We verloren de match in de eerste helft, met twee vermijdbare doelpunten."