Gomez gelinkt aan Ajax, Van Crombrugge zegt waarom hij weigerde

Anderlecht haalde afgelopen zomer Sergio Gomez binnen, voor slechts anderhalf miljoen euro. Een investering die ze zich wellicht niet zullen beklagen.

Hendrik Van Crombrugge is alvast blij dat Sergio Gomez nu aan Ajax gekoppeld wordt, want de doelman kreeg die eer al enkele keren.

"Ajax is een club waarmee ik vaak in verband wordt gebracht en ik ben blij dat het nu de beurt is aan Sergio Gomez om er aan gelinkt te worden”, zegt Van Crombrugge aan RTBF.

"Wat deze club elk jaar doet is echt indrukwekkend. Ik heb een aanbieding gekregen van Ajax na mijn eerste seizoen in 1A bij Eupen, maar ik heb geweigerd omdat ik dacht dat deze club te groot voor was mij. Ik voelde me er niet klaar voor."

Uiteindelijk koos hij voor Anderlecht en daar groeide hij uit tot één van de sterkhouders van de ploeg.