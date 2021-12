Romelu Lukaku laat zich horen over incidenten in Brugge: "F*ck jullie met jullie hashtags"

Romelu Lukaku heeft op zijn Instagrampagina felle kritiek geuit op de Pro League na het racistisch gedrag van Clubsupporters in de topper tegen Anderlecht.

Vincent Kompany liet na de wedstrijd voor de camera’s van Eleven Sports horen dat hij samen met zijn staf en spelers uitgescholden werden voor “bruine apen”.

Dat is ook Romelu Lukaku niet ontgaan. De statements van Club Brugge en de Pro League betekenden voor hem niet echt veel.

“Ik hoop dat jullie nu wél eens in actie schieten. Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg. F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie. This is some BS!!!”, schreef Lukaku.