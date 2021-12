Clement voelde dat er meer in zat voor Club Brugge: "Hebben het er nog over gehad voor de wedstrijd"

Een beladen topper met een 2-2 als uitkomst. Philippe Clement zag toch een Club Brugge dat het verdiende om te winnen.

"Op het einde van de rit moet je teleurgesteld zijn dat je geen drie punten pakt. De eerste paar minuten hadden we het moeilijk maar daarna was er dominantie van onze kant. Onze hoge druk zorgde voor problemen bij Anderlecht", analyseerde de trainer van Club Brugge na de wedstrijd.

"We maken een mooi doelpunt en hebben daarna nog kansen gehad maar niet kunnen scoren. We hebben het erover gehad op voorhand dat je die momenten moet nemen, zeker in een wedstrijd als deze."

Wisten wat Amuzu ging doen

Aan de overkant ging de bal er wel in in de tweede helft. Amuzu en Hoedt keerden op 7 minuten tijd de situatie helemaal om voor paars-wit. "Die gelijkmaker was een vermijdbaar doelpunt. We weten dat Amuzu daar die actie zou maken. Het tweede doelpunt is een flipperkastdoelpunt maar we hebben goed gereageerd en de kopjes niet laten hangen. Na de gelijkmaker gingen we nog voor een derde doelpunt maar er was te weinig tijd."

Union

Union zal na deze uitslag in zijn vuistje lachen. De Brusselaars nemen wat meer voorsprong in het klassement en staan nu 6 punten voor op eerste achtervolger Club Brugge. "We hebben 20 van de 40 wedstrijden gespeeld, het seizoen is nog lang", predikt Clement rust. "We zijn op onzelf gefocust om zo veel mogelijk punten te behalen, ook vandaag want we hadden de beste kansen", besluit Clement.