Pro League roept Algemene Vergadering in spoed bij elkaar nadat Genk gelijk kreeg: wordt kalender nog aangepast?

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft Genk vrijdag gelijk gegeven in hun klacht over de kalender in januari. De Limburgers moeten dan door interlandverplichtingen een tiental spelers missen, maar de Pro League weigerde de kalender aan te passen. Dat verandert mogelijk nog.

Om 14u wordt er een virtuele bijzondere Algemene Vergadering van de Pro League gehouden. Daarin wordt besproken wat er nu moet gebeuren. Ter herinnering: door de Afrika Cup en de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Zuid-Amerika en Azië vertrekken in januari heel wat spelers naar hun nationale ploeg. Genk is daar het zwaarst door getroffen. Zij moeten een tiental spelers missen, waaronder bijna hun hele verdediging. Genk kaartte het probleem al eerder aan, maar kreeg te horen dat de kalender niet meer aangepast kon worden en dat niemand verzet aantekende toen hij bekend werd gemaakt. Genk haalt echter het concurrentienadeel aan en kreeg daarbij gelijk van het BAS. Het belooft een gespannen vergadering te worden aangezien Genk-voorzitter Peter Croonen ook voorzitter van de Pro League is.