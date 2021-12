Drie doelpunten en assist Am Kehrweg, maar: "De drie punten zijn binnen, dat is wat telt"

Charleroi won, weliswaar met overdreven cijfers, verdiend tegen Eupen. De grote man bij de Carolo's was Shamar Nicholson. De gemaskerde Jamaicaan was goed voor drie doelpunten en een assist.

De grote spits liet zich Am Kehrweg ook opvallen met zijn fijne voetjes. De assist op Gholizadeh was puntgaaf, de afwerking was tot drie keer toe loepzuiver. Voor de 24-jarige Jamaicaan was het alweer de tweede hattrick van het seizoen, eerder deed hij het ook al tegen Beerschot.

"Uiteraard ben ik tevreden met mijn doelpunten en assist. Ik voel me enorm goed, maar het belangrijkste is dat we na de nederlaag in Genk opnieuw aanknopen met een driepunter. De drie punten, dat is wat telt", aldus de goalgetter van Charleroi.

Nochtans was het Eupen dat in de eerste helft domineerde, De Panda's kregen enkele mooie kansen en hadden 65% balbezit, maar Charleroi toonde zich hyperefficiënt. "Ik vond dat we heel realistisch gespeeld hebben. We hebben geduldig op onze kans gewacht om dan genadeloos toe te slaan", vond Nicholson.

Met dertien doelpunten en vijf assists is Shamar Nicholson uitgegroeid tot een sleutelpion bij Charleroi. "Hoeveel doelpunten ik beoog? Dat is niet belangrijk voor mij. Mijn doel is om hard te blijven werken en zoveel mogelijk te betekenen voor deze ploeg. Als ik dat doe, dan zullen de goals automatisch volgen", besluit de 29-voudige Jamaicaanse international.