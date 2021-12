Beerschot moet sterkhouder centraal achterin missen tegen Anderlecht

Stipe Radic kreeg in het duel tegen KV Oostende een rode kaart onder zijn neus geduwd. Nu kent hij zijn sanctie.

Stipe Radic kreeg oorspronkelijk een gele kaart van de scheidsrechter in het duel tegen KV Oostende. De VAR zag het anders en riep de scheidsrechter naar het scherm. Die trok prompt de gele kaart in en duwde en rode kaart onder de neus van de sterkhouder in de defensie van Beerschot.

Het Bondsparket heeft nu besloten dat hij twee weken schorsing krijgt waarvan één met uitstel. Beerschot kan nog altijd in beroep gaan tegen deze beslissing. Indien ze dit niet doen dan mist Radic al zeker het duel tegen Anderlecht van komende maandag.