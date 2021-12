Kerstveiling Pro League: shirt Club-huurling spant de kroon in 1B

Ook in 2021 organiseert de Pro League een veiling ten voordele van haar sociale partner, Younited Belgium. In de veiling worden match worn shirts aangeboden van alle spelers in de 1B Pro League. Dit is de tussentijdse balans.

De veiling loopt nog tot 28 december. Via deze link kan je een kijkje nemen en eventueel een bod uitbrengen op het shirt van je favoriete speler. Op dinsdagochtend bleek het shirt van Club-huurling Maxim De Cuyper het meest in trek te zijn. Op het shirt van de Westerlo-speler werd al 325 euro geboden, het hoogste bedrag in 1B. Al is het een peulschil in vergelijking met Noa Lang, op wiens shirt al 776 euro geboden werd. Top tien 1. Maxim De Cuyper: 325 euro 2. Yvan Yagan: 250 euro 3. Théo Defourny, Florian Le Joncour: 239 euro 5. Lukas Van Eenoo: 200 euro 6. Thomas Ephestion, Théo Gécé, Thomas Van den Keybus: 189 euro 7. Koki Saito: 170 euro 8. Kévin Hoggas, Jarno De Smet: 164 euro