Kerstactie Pro League: Oranje boven, shirt Noa Lang levert voorlopig hoogste bedrag op

Ook in 2021 organiseert de Pro League een veiling ten voordele van haar sociale partner, Younited Belgium. In de veiling worden match worn shirts aangeboden van alle spelers in de Jupiler Pro League.

De veiling loopt nog tot 30 december. Via deze link kan je een kijkje nemen en eventueel een bod uitbrengen op het shirt van je favoriete speler. Op dinsdagochtend leverde het shirt van Noa Lang het hoogste bedrag op. Iemand heeft liefst 776 euro veil voor het shirt van de Nederlandse international. Ook het shirt van Joshua Zirkzee blijkt erg gegeerd te zijn. Top tien 1. Noa Lang: 776 euro 2. Joshua Zirkzee: 749 euro 3. Radja Nainggolan: 549 euro 4. Simon Mignolet: 525 euro 5. Bart Nieuwkoop, Charles De Ketelaere, Deniz Undav: 500 euro 8. Tarik Tissoudali: 499 euro 9. Kaoru Mitoma: 402 euro 10. Ruud Vormer, Bas Dost, Ritchie De Laet, Anthony Moris: 400 euro