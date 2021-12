Eindelijk de doorbraak van Antwerp-aanvaller? "Hij valt niet langer plat na 60 minuten"

Aan zijn talent werd nooit getwijfeld, maar zijn efficiëntie volgde niet hetzelfde pad. Intussen heeft Manuel Benson dit seizoen al vijf goals en vier assists voor Antwerp en lijkt hij eindelijk vertrokken.

Eric Van Meir had een jonge Benson onder zijn hoede bij Lierse. "Benson had van jongs af aan al veel talent en dat komt nu volop tot uiting bij een topclub. Eigenlijk heeft hij er ook altijd hard voor gewerkt, alleen ging hij in zijn hoofd vroeger misschien niet altijd akkoord met hetgeen hem vanuit de technische staf werd aangereikt", klinkt het in HLN.

Maar 't is niet enkel dat. "Het verwijt dat ik Benson destijds maakte, was dat hij te weinig variatie in zijn spel legde. Toen kwam hij altijd van rechts naar binnen op zijn linkervoet. Daar heeft hij aan gewerkt. Nu varieert 'Benny' meer, zo zet hij bijvoorbeeld al eens meer voor met rechts of gaat hij wat zwerven. Verder valt hij niet langer plat na zestig minuten, conditioneel staat 'Benny' sterk."