Nainggolan is commentaar op liederlijk leven beu: "Naast het veld heeft de coach niets over mij te zeggen"

Het is geen geheim dat Radja Nainggolan graag de bloemetjes buiten zet. Het kwam de middenvelder al op veel kritiek te staan. "Maar naast het veld heeft de coach niets over mij te zeggen."

“Stel dat iemand morgen moet werken, maar vanavond op stap gaat met vrienden”, valt Radja Nainggolan in Sport/Voetbalmagazine met de deur in huis. “Zal zijn baas hem dat dan kwalijk nemen als hij zijn job goed doet? Voetbal is niet anders.”

“Ik ga uit als ik uit wil gaan”, is Il Ninja op dreef. “En ik ga op restaurant als ik zin heb om op restaurant te gaan. Het is aan mij om te zien of mijn lichaam daartegen bestand is. Mijn mening? Er is het voetbal en verder alles ernaast. Naast het veld heeft de coach niets over mij te zeggen.”