Standard brengt bod uit op Essevee-sterkhouder, week voor onderlinge confrontatie: Zulte Waregem trekt naar bondsparket

Bij Zulte Waregem staan ze op hun achterste poten. De club kwam te weten dat Standard een bod uitbracht op één van hun sterkhouders, een week voor ze in een onderling duel uitmaken wie er straks de slechtste kaarten heeft.

Standard bracht een bod uit op Jean-Luc Dompé en dat viel heel slecht bij Essevee. Ze dienden zelfs een klacht in bij het bondsparket over mogelijke oneerlijke concurrentie. Dompé is dit seizoen de leverancier van de meeste goals. Hij gaf al 11 assists. Dat Standard nu hem benadert, lijkt hen wel heel vreemd.

Dompé speelde immers al eens voor de Rouches, maar kon daar nooit doorbreken en mocht er zelfs transfervrij vertrekken naar Gent. 3,5 jaar later zouden ze hem nu wel willen terwijl ze allesbehalve rooskleurige financiën hebben, weet HLN. Volgens Zulte Waregem is dat beïnvloeding en dat lieten ze ook weten aan het bondsparket. Maar Standard handelde wel volgens de regels, dus is de vraag of er wel iets aan kan gedaan worden.