Ook Royal Antwerp FC annuleert door corona winterstage

Na Anderlecht en Eupen heeft nu ook Royal Antwerp FC hun winterstage geannuleerd. Normaal ging dat richting Dubai.

“Gezien de situatie omtrent de snelle verspreiding van de Omikron-variant hebben we vandaag besloten om de stage in Dubai te annuleren”, is bij de club te horen.

Ook Anderlecht en Eupen hebben hun stage buiten Europa al geannuleerd. Sporting Charleroi trekt wel weg. Zij zitten van 4 tot en met 11 januari in het Turkse Belek.

Royal Antwerp FC kijkt wel voor een andere optie, wellicht in eigen land of binnen Europa.