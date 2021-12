Gert Verheyen onthult één van zijn nieuwjaarswensen: "Union kampioen!"

Gert Verheyen is één van de beste analisten die ons land rijk is. De voormalige Club Brugge-aanvaller kan een match doorgronden en reageert altijd objectief, over welke ploeg het ook gaat. Maar deze keer maakt hij één uitzondering.

“Ik ben altijd zeer objectief, al zeg ik het zelf", lacht hij in Het Nieuwsblad. "Niet wat betreft Union Sint-Gillis. Omdat ik 45 jaar geleden als klein ventje al in diezelfde oude tribune zat. En omdat ik heel mijn leven moeite heb moeten doen om niet meer de zoon van Jan te zijn. Daar ben ik in geslaagd. Niet op Union. Daar ben ik niet Gert, wel opnieuw le fils de Jan. En dat voelt heel goed aan."

Vader Verheyen speelde van 1975 tot 1978 voor Union. "Dezelfde mensen die naar mijn pa kwamen kijken, zitten er nog steeds. Dat is allemaal zo charmant dat ik Union de titel wens. Normaal ben ik geen voorstander van kleine ploegen in Europa. In de zomer spelen die misschien hun ploeg kwijt, waardoor ze volgend jaar opnieuw moeten beginnen. Voor onze coëfficiënt kan dat nadelig zijn. Ik hoop zelfs dat Union zijn sleutelspelers al niet verliest in de winterstop of de fun in onze competitie is helemaal weg."