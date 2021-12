Torrente blijft hoopvol voor 2022: "We kunnen dit nog altijd rechtzetten"

Ook Javier Torrente weet wel dat de redding van Beerschot geen makkelijke zaak zal worden. Maar de handdoek heeft hij nog lang niet geworpen. Al is de nederlaag tegen KV Oostende wel zwaar aangekomen.

Vooral bij de spelers, die in zak en as zaten. "We wisten dat we eigenlijk moesten winnen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat we met een rugzak van 20 kilogram vol tegenslag aan een wedstrijd beginnen", vertelt Torrente bij Het Nieuwsblad. "Elke match is een nieuwe kans om drie punten te pakken. Zolang de spelers zich voluit blijven inzetten en de redding mathematisch nog haalbaar is, moeten we erin blijven geloven. Ik heb alvast veel goede moed voor 2022. We kunnen dit nog altijd rechtzetten."

Misschien heeft ex-coach Hernan Losada hem wel tips gegeven. Zijn landgenoot was de voorbije dagen in België. "Normaal gezien ging hij wat vroeger langskomen, maar zijn vader werd geopereerd in Argentinië. Daardoor was hij iets later in België. Wat wij met elkaar hebben besproken? Dat houd ik liever tussen ons, maar uiteraard hebben we het ook over Beerschot gehad.”