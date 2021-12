Jordi Condom blijft positief : "We hebben tien punten voorsprong op de rode lantaarn"

Deze maandagavond trekt de Seraing naar KV Mechelen tijdens de 21ste dag van de Jupiler Pro League. Na een sterke start zijn de 'Metallos' teruggezakt en dringend op zoek naar punten.

Seraing heeft net vier opeenvolgende competitienederlagen geleden voor deze laatste wedstrijd van 2021 achter de kazerne. "We hebben vergaderd en met elkaar gepraat. We staan ​​tien punten voor op rode lantaarn Beerschot en we staan ​​vier punten van de top 10 af. Ik ben niet negatief en blijf positief aan mijn kant", zei Jordi Condom op de wekelijkse persconferentie. "Al blijven we met momenten dezelfde fouten maken en daar stoor ik me mateloos aan."

De wedstrijd zal gespeeld worden zonder publiek. Helemaal erg vindt Condom dat niet. "Het Mechelse publiek is heel fanatiek en kan de ploeg echt vooruit stuwen. Ik heb veel jonge speles met weinig ervaring. Dus zo slecht is dat nog niet dat er minder druk vanuit de tribunes is", verklaarde Condom. "Met of zonder fans, het zal sowieso een zware wedstrijd zijn want KV Mechelen heeft een sterke ploeg."