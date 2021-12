Union heeft een locatie, plannen zijn gemaakt én 70 miljoen euro ligt klaar: "Hopen in 2024 in nieuw stadion te spelen"

Het is inmiddels algemeen geweten dat Union SG plannen heeft om een nieuw stadion te bouwen. De Brusselaars willen de club op die manier meer groeimogelijkheden geven. Maar hoe concreet zijn die plannen nu eigenlijk?

“Er zijn studies gedaan én we hebben een locatie op het oog”, geeft Philippe Bormans een duidelijk antwoord op de vraag in Het Laatste Nieuws. “Het is de bedoeling om te verhuizen naar Vorst, op wandelafstand van het Mariënstadion.”

Ook de architect is al aan het werk gezet. “Het zal geen bombastisch stadion werken”, gaat de CEO van les Unionistes voort. “Maar eentje dat afhankelijk van de evolutie van onze achterban 17.000 tot 22.000 plaatsen zal hebben.”

Geen bombastisch stadion, maar eentje van 17.000 tot 22.000 plaatsen

“Ik ben misschien naïef, maar ik hoop dat we in 2024 onze intrek kunnen nemen in het nieuwe stadion”, besluit Bormans. “Ook het budget is in orde. Lanford (de holding van de eigenaars, nvdr.) voorziet de volledige kost van zeventig miljoen euro.”