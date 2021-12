Patrick Goots 3 uur aan het woord over zijn boek en vooral over zijn voetbalavonturen

Patrick Goots is niet alleen analist bij Extra Time en de Gazet van Antwerp, maar heeft nu ook samen met Dave Peters een boek geschreven. Honderduit kwam hij hierover vertellen in de podcast van De Vierkante Paal.

Patrick Goots heeft een boek. Patje Boem Boem 100 procent rock'n roll heet het. Dave Peters schreef het boek. Het zit vol met straffe verhalen die Goots beleefde tijdens zijn voetbalcarriere.

Goots speelde bij een hele resem Belgische clubs zoals Dessel, Lommel, Beerschot, KV Mechelen en Antwerp. In de podcast van De Vierkante Paal kwamen Patrick Goots en Dave Peters vertellen over hoe het boek tot stand gekomen is en een aantal grappige passages kregen wat extra toelichting.

De Vierkante Paal is een podcast van en voor Antwerpfans dus de focus lag op de periode van Goots dat hij bij Antwerp actief was. Niet onlogisch want bij de 'Great Old' kwam hij in 131 wedstrijden maar liefst 57 keer tot scoren.

d