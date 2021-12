Protocollen overal tegen corona, wat in Jupiler Pro League? "Willen we nu nog niet over communiceren"

Steeds meer positieve covidgevallen duiken op in het voetbalwereldje, denk maar aan Thibaut Courtois onder meer.

In bepaalde landen en competities zijn ondertussen uitvoerige protocollen in gang geschoten om iedereen uitvoerig te gaan testen.

Op die manier wil men binnen de spelersgroepen extra besmettingshaarden voorkomen en ploegen tegen elkaar beschermen.

Pro League

Voor de Pro League zijn er ook protocollen in voorbereiding, maar die zijn nog niet in werking zo blijkt. "Op 10 januari komt de Algemene Vergadering samen", aldus Pierre François in Het Laatste Nieuws.

"Dan zullen we een aantal initiatieven voorleggen aan de clubs om de verspreiding van de omicronvariant tegen te gaan. Welke die zijn, wil ik nu nog niet communiceren. We houden de coronacijfers in de gaten ondertussen."