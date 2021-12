Enkele mannen met verleden in 1A moeten weg bij FC Nantes: terugkeer naar België in de maak?

FC Nantes wil tijdens de wintermercato de borstel door de selectie halen. Enkele spelers moeten uitkijken naar iets anders.

Het is de Franse krant L’Equipe die een lijstje maakt van spelers die bij FC Nantes best vertrekken tijdens de wintermercato.

Zo zou er geen plaats meer zijn voor Anthony Limbombe, ondanks het feit dat hij nog een contract heeft lopen tot 2023.

Ook Moses Simon en Kalifa Coulibaly zouden niet meer passen in de plannen van de nieuwe trainer van de Franse club.

Of er voor hen een toekomst is weggelegd is maar zeer de vraag. FC Nantes zal voor deze spelers ook boter bij de vis willen.