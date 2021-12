Hoe zit het met overname van AA Gent? "Scenario zoals Club Brugge is mogelijkheid"

Hoe zit het met de 'overname' van KAA Gent? Dat is een vraag die de voorbije maanden toch wel een aantal keer naar boven kwam.

"Om te beginnen is een overname niet aan de orde. De toekomst van de club hoeft niet noodzakelijk daaraan verbonden te worden. Het kan verschillende wegen uitgaan", aldus Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws.

Clubscenario

"De toekomst van de club zou erin kunnen bestaan dat we stilaan meer op jeugdopleiding zullen inzetten. Die kost op zich ook veel geld, maar de spelerskost zou zo omlaag kunnen. We zetten daarop in. We hebben Emilio Ferrera aangeworven als beloftentrainer, onze beloften staan vierde, we hebben de voorbije maanden ook een vijftal jongens een profcontract gegeven."



"Een investeerder zónder overname is ook een optie. Ik denk aan het scenario van bij Club Brugge, waar een Amerikaans fonds binnengekomen is voor 23%. Dus zelfs zonder blokkeringsminderheid. En toch hebben die mensen zwaar geïnvesteerd in de club en de ploeg. We mogen ons niet vastpinnen op de term overname, het zou dus ook kunnen met investeringen of inzetten op jeugd."