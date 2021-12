Marc Degryse ziet de Super League er toch komen: "Tegen Club Brugge spelen is niet interessant"

De mogelijke komst van Super League was één van de grote momenten in het internationale voetbal van afgelopen jaar.

Al draaide het uiteindelijk op een fikse sisser af, toch is het idee van een Super League zeker nog niet van de baan, zo beseft ook Marc Degryse.

“Ondertussen proberen clubs een Super League te creëren. Een competitie met twintig internationale topclubs, uit Spanje, Italië, Engeland, Duitsland en Frankrijk”, zegt Degryse aan HLN.

Alleen zal België daar niet bij zijn. Het idee is ook simpel volgens Degryse. “Geld. Geld. En geld. Via de Champions League kunnen die clubs 150 of 200 miljoen verdienen als ze de halve finale halen. Maar in die Super League garandeert een Amerikaanse bank 3,5 miljard om onder die twintig clubs te verdelen. Tegen Club Brugge spelen in de poules: dat vinden ze niet meer interessant.”

Ook het verzet zal terugkeren. “De UEFA heeft zich geweerd. Supporters zijn op straat gekomen. Vooral tegen het gesloten karakter van die Super League, die grote clubs konden niet degraderen. Voorlopig is het afgeblazen. Maar dit verhaal komt terug, zeker weten.”