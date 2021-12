Wouter Vandenhaute wil hulp van fans inroepen om toptalent aan boord te houden

Anderlecht lijkt de 15-jarige Rayane Bounida kwijt te zijn, maar voorzitter Vandenhaute wil nog een laatste charme-offensief opzetten.

De 15-jarige Bounida is grof wild in Europa. De entourage ruikt echter ongeziene mogelijkheden, maar die liggen niet bij Anderlecht. “Ik denk dat hij uit onze vingers is geglipt”, gaf voorzitter Wouter Vandenhaute toe bij MIDMID. “Mensen maken keuzes. Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat het voor Rayane en zijn familie, die ingebed zijn in Vilvoorde, veel mooier zou zijn om door te breken in Anderlecht. Dan zou the sky nog altijd the limit zijn.”

Vandenhaute hoopt dat er tijdens de kerstvakantie nog een oplossing uit de bus komt en roept daarvoor de hulp van de fans in. Al is Vandenhaute bijna zeker dat de youngster rond is met Ajax Amsterdam.

“Misschien moeten er nu massaal initiatieven en acties ontstaan”, lacht Vandenhaute nog. “We moeten er nu op een positieve manier alles aan doen om Bounida bij Anderlecht te houden en hem te verleiden. Misschien moeten we de fans oproepen om in minuut 14, zijn rugnummer, te applaudisseren.”