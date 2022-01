📷 Enkel officiële aankondiging ontbreekt nog: Philippe Clement aanwezig bij bekerwedstrijd AS Monaco

Philippe Clement wordt de nieuwe coach van AS Monaco. Alleen de officiële aankondiging van de Monegasken ontbreekt nog. Zondagavond is Clement alvast aandachtig toeschouwer tijdens de bekerwedstrijd van zijn nieuwe club.

Op Twitter werden vlijtig foto's gedeeld van Philippe Clement die zijn plaats zocht in het stadion van Quevilly. Daar speelt AS Monaco zondagavond (aftrap 18u30) zijn bekerwedstrijd. Ook de assistenten van Club Brugge, Van Rumst, De Boever en Ivens zijn van de partij.

In de match tegen Quevilly neemt Stéphane Nado de honneurs waar. Nado heeft een basisplaats in petto voor Matazo, een jonge Belg. Ook Pavlovic, vorig seizoen nog uitgeleend aan Cercle Brugge, krijgt een basisplek in het hart van de verdediging.