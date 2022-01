🎥 Rennes uitgeschakeld in Coupe de France, ondanks knap doelpunt Jérémy Doku

Jérémy sukkelde de voorbije maanden met enkele blessures, maar hoopt in 2022 helemaal te ontploffen bij Stade Rennes en de Rode Duivels. Zondag vloog Stade Rennes alvast meteen uit de Franse beker. AS Nancy bleek koelbloediger vanop de strafschopstip.

Nochtans zag het er lange tijd goed uit voor Stade Rennes, dat vlak voor het uur op voorsprong kwam via Jérémy Doku. De aalvlugge winger wachtte geduldig op een gaatje en werkte vervolgens met zijn mindere linkervoet loepzuiver af.

In het slokwartier kwam AS Nancy langszij via Biron. Dat was meteen ook de stand na negentig minuten, waarna overgegaan werd tot strafschoppen. Daarin toonde AS Nancy, hekkensluiter in de Ligue 2, zich koelbloediger dan Rennes.

Het werd 4-3. Nancy bekert verder, Stade Rennes kan zich volop focussen op de competitie en de Conference League.