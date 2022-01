Ook dit seizoen volgt Play Sports het reilen en zeilen bij Anderlecht: vanaf vrijdag te bekijken

Het tweede seizoen gaat van start op vrijdag en is voor alle klanten van Telenet gratis te bekijken op Play Sports Open.

In de trailer worden beelden getoond van de zege van Anderlecht op Sclessin, maar ook het vertrek van Craig Bellamy en de Europese uitschakeling door Vitesse passeren de revue.

In de eerste twee afleveringen (7 en 14 januari) komt de heenronde van het huidige seizoen aan bod.

MAUVE. is terug. Une deuxième saison dans les coulisses du RSC Anderlecht. All access, een heel seizoen lang. Vanaf vrijdag op Play Sports Open. Et sur VOO. 🟣⚪ #MAUVE pic.twitter.com/EBBx9uWu0N