Al is de prijs is januari niét bespreekbaar: 'Deze traditieclub aast op Paul Onuachu'

Paul Onuachu mag hopen op een transfer. De Nigeriaanse aanvaller is in beeld bij AFC Fiorentina. Al is het maar de vraag of KRC Genk wil meewerken aan een wintertransfer.

Volgens de Italiaanse media aast AFC Fiorentina op Paul Onuachu. De Nigeriaanse aanvaller moet bij La Viola de opvolger worden van Dusan Vlahovic. KRC Genk wil meewerken aan een transfer op het einde van het seizoen, maar het spreekt voor zich dat de Limburgers niet verzwakt aan het vervolg van het seizoen willen beginnen. Geen wintersolden En dan is er nog het prijskaartje. Genk heeft een bedrag van 25 miljoen euro op Onuachu geplakt. En die prijs is in januari zeker niét bespreekbaar.