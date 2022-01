'Kortrijk, Zulte Waregem en Cercle Brugge azen op dezelfde verdediger'

In hun zoektocht naar nieuwe spelers komen diverse Belgische clubs ook al eens in hetzelfde vaarwater terecht.

Zo is er het verhaal van Olivier N'Zi, die momenteel uitkomt in de Oostenrijkse tweede klasse bij SV Kapfenberg.

Koopje

De boomlange Ivoriaanse centrale verdediger (21) zou volgens Oostenrijkse bronnen in de belangstelling staan van drie Belgische clubs.

Zowel KV Kortrijk, Zulte Waregem als Cercle Brugge zouden wel wat zien in N'Zi, die in juni einde contract is.