Philippe Clement komt terug op vertrek bij Club Brugge: "Of er een negatieve sfeer hing? Enkel buiten de club"

Philippe Clement werd woensdagmiddag voorgesteld als nieuwe T1 van AS Monaco. Daarbij kwam hij ook nog even terug op zijn verrassende vertrek bij Club Brugge. "De kern met dertig spelers was groot."

Er was de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. Ook in de competitie liep het vaak erg stroef voor blauw-zwart. In de laatste wedstrijd van 2021 ging Club Brugge bovendien pijnlijk onderuit tegen stadsgenoot Cercle Brugge.

De hosanna-stemming was al een tijdlang weg bij Club Brugge, ondanks twee landstitels op rij. "De kern was erg groot, liefst dertig spelers. Het was een kern die de voorbije jaren alles gewonnen heeft in België. Ook dit seizoen hebben we zeker ook nog mooie momenten gekend, zelfs in die laatste wedstrijd nog", aldus Clement.

"We staan op de tweede plaats in de competitie en zitten nog in de halve finale van de beker. Of de sfeer negatief was? Binnen de club was daar zeker geen sprake van, dat moge duidelijk zijn. Het was vooral buiten de club dat de sfeer negatief was", besluit de kersverse T1 van AS Monaco.