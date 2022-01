Romelu Lukaku wint zieltjes tegen Tottenham: "Rom bewees al vaker dat hij met lastige situaties om kan gaan"

Chelsea staat met één been in de finale van de League Cup na een 2-0-zege tegen Tottenham in de heenwedstrijd van de halve finale. Romelu Lukaku stond na zijn felbesproken interview in de basis en trok met een degelijke prestatie een streep onder de hetze.

Chelsea kwam al snel op voorsprong via Havertz, die een bekeken passje van Alonso loepzuiver afwerkte. Iets voorbij het halfuur versloeg Ben Davies zijn ploegmaat Hugo Lloris.

Voorin stond Romelu Lukaku 'gewoon' in de basis. In een interview had hij kritiek geuit op manager Thomas Tuchel, die Big Rom prompt uit de wedstrijdselectie liet in de topper tegen Liverpool.

Woensdag stond Lukaku negentig minuten tussen de lijnen. Scoren deed hij niet, al was hij er een keer dicht bij met het hoofd. De Rode Duivel maakte hoe dan ook een goede beurt, zo vertelde de Duitse manager van Chelsea na afloop. "Hij zorgde voor dreiging en was erg sterk. Hij kan als geen ander zijn lichaam gebruiken. Eigenlijk had ik deze prestatie van hem verwacht. In het verleden bewees Rom al vaker dat hij goed kan omgaan met tegenslagen of lastige situaties."