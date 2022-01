Achter De Ketelaere met zijn 27 miljoen: nieuwkomer Club Brugge ook meteen in de top tien, Gomez maakt grote sprong

Club Brugge zit aan een enorm kapitaal aan spelerswaarden. Charles De Ketelaere alleen zou volgens de update van Transfermarkt al 27 miljoen euro waard zijn, maar Club wil hem enkel voor veel meer verkopen.

Sergio Gomez heeft ook een enorme sprong gemaakt sinds de laatste update. De rechterflank van Anderlecht ging van 6 naar 9 miljoen euro. De komst van Tajon Buchanan naar Club heeft hem meteen in de top tien in België gelanceerd. Hij is 8,5 miljoen waard.

De vreemde eend in de bijt is Kacper Kozlowski. De Poolse middenvelder wordt door Union gehuurd van zusterclub Brighton en is zo'n 10 miljoen euro waard.

Topmarktwaardes in België

Charles De Ketelaere: 27 miljoen

Noa Lang: 25 miljoen

Paul Onuachu: 20 miljoen

Hans Vanaken: 16 miljoen

Jhon Lucumi: 12 miljoen

Yari Verschaeren: 11 miljoen

Kacper Kozlowski: 10 miljoen

Theo Bongonda: 9 miljoen

Sergio Gomez: 9 miljoen

Tajon Buchanan: 8,5 miljoen

Daniel Munoz: 8,5 miljoen

Clinton Mata: 8 miljoen

Joshua Zirkzee: 8 miljoen

Bryan Heynen: 8 miljoen

Christian Kouamé: 8 miljoen