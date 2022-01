Alfred Schreuder weet hoe hij met moeilijke jongens zoals Noa Lang moet omgaan

Alfred Schreuder en Noa Lang zijn geen onbekenden voor elkaar. In het verleden werkten ze al samen bij Ajax en nu is het tijd om met Club Brugge samen successen te behalen.

"Als Noa had gewild, zat hij nu nog steeds bij de selectie van Ajax. Maar hij wilde zijn carrière zelf bepalen. Dat tekent zijn persoonlijkheid. Noa wil belangrijk zijn. Hij was niet tevreden met het tweede plan bij Ajax. En zie, hij heeft zich de voorbije anderhalf jaar bij Club Brugge ook verder ontwikkeld", laat Schreuder weten aan het Algemeen Dagblad.

Lang is een spelbepalende speler bij Club Brugge. Zo speelde hij al 30 wedstrijd waarin hij acht keer tot scoren kwam en elf assists gaf. Toch krijgt hij ook het nodige kritiek en dit vooral door zijn gedrag op het veld. "Creatieve spelers kunnen best wel eens moeilijke jongens zijn - in de goede zin van het woord. Hakim Ziyech had dat vroeger ook. Je moet bij hen de juiste snaar zien te raken."

"Natuurlijk zijn er dingen waarvan ik denk: Dat is onnodig. Hoeft niet", vervolgt Schreuder. "Daar moeten we met elkaar eens over praten. Maar het is heel belangrijk dat je aan spelers zoals Noa veel vrijheden geeft. Zolang ze geen misbruik maken van het teambelang. Want dat staat boven elk individueel belang."