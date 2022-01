Anderlecht kan pas in het slot afstand nemen van Westerlo in oefenduel

Nog geen competitievoetbal in 1A dit weekend dus nemen de eersteklassers de tijd om nog wat oefenduels te spelen. Anderlecht speelt er zondagmiddag zowaar twee.

De eerste oefenwedstrijd van Anderlecht vond plaats rond het middaguur tegen Westerlo, de autoritaire leider in 1B die naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen terug in 1A zal spelen. Met Coosemans in doel maar voorin was er wel plaats voor Refaelov, Verschaeren, Raman en Zirkzee.

KVC Westerlo start met volgende 11 namen aan de aftrap:

Jensen, Seydoux, Soumah, Yameogo, Jordanov, Van Eenoo, Van den Keybus, Mossi, Bernat, Vaesen, Foster. #ANDWES — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) January 9, 2022

Ondanks veel kansen voor vooral Raman en Zirkzee lukte het Anderlecht niet om te scoren. In de 82e minuut opende Raman dan toch nog de score voor Paars-Wit en 2 minuten voor tijd zette Verschaeren de 2-0 eindstand op het bord.

Anderlecht speelt in de namiddag nog een wedstrijd tegen Zulte Waregem.