Anderlecht wint ook tweede oefenwedstrijd van de dag, Zulte Waregem met 3-0 voor de bijl

Na de 2-0 overwinning tegen Westerlo speelde Anderlecht nog een oefenwedstrijd, ditmaal tegen Zulte Waregem.

Kompany koos, zoals verwacht, voor 11 andere namen tussen de lijnen bij Anderlecht en goochelde met wat nieuwe namen. Zo kreeg Verbruggen een kans tussen de palen en startte Anderlecht met 8 eigen jeugdproducten.

Tegen Westerlo moest paars-wit wachten tot de 82e minuut voor het eerste doelpunt viel. Tegen Zulte Waregem verliep het heel wat vlotter. Sergio Gomez trapte via een vrije trap de 1-0 in doel. Nog in de eerste helft maakten Stroeykens en El Hadj het 2e en 3e doelpunt. In de tweede helft werd niet meer gescoord.