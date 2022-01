Fans eisen ontslag Benitez, ondanks winst in FA Cup

"You're getting sacked in the morning!" De leuzes van de Everton-fans waren er niet naast. Nochtans won Everton zijn FA Cup-duel met Hull City wel (op het nippertje). Rafael Benitez blijft echter zwaar ter discussie staan bij de achterban.

De supporters van Everton willen de Spanjaard al een tijdje buiten. Bij het 1-4-verlies tegen Liverpool was er al onrust en dat werd er niet beter op in de komende weken, waarbij enkel van Arsenal gewonnen werd. Ze pakten wel een punt tegen Chelsea, maar verloren van Crystal Palace en Brighton.

In de FA Cup liep het ook bijna falikant af. Toen de nummer negentien van het Championship al in de eerste minuut de leiding nam, klonk het "You're getting sacked in the morning" door het stadion. En de Everton-fans zongen mee met de thuisaanhang. Uiteindelijk wonnen The Toffees na verlenging nog met 2-3. Er was ook een spandoek dat duidelijk maakte wat de teneur is bij de club.