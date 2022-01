Standard staat dicht bij eerste versterking in deze transferperiode

Standard zal zijn middenveld versterken met de komst van een speler uit de Ligue 1. Zo zouden de Rouches namelijk denken aan Mathieu Cafaro, een middenvelder van Stade Reims.

Mathieu Cafaro, een 24-jarige middenvelder van Stade Reims, wordt volgens RMC Sports de eerste wintertransfer van Standard. Cafaro, wiens contract in juni afloopt, heeft dit seizoen nog maar weinig gespeeld (4 wedstrijden). Hij kreeg in september last van een peesontsteking, waardoor hij niet veel in actie kon komen.

Mathieu Cafaro werd opgeleid bij Toulouse, kwam in 2017 aan bij Stade Reims en heeft sindsdien 91 Ligue 1-wedstrijden gespeeld, waarin hij 15 doelpunten scoorde en 8 assists gaf.