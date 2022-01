Een Belgisch getint Nigeria begint uitstekend aan de African Cup of Nations

Nigeria kreeg direct een moeilijke tegenstander voor de kiezen met het Egypte van Mohammed Salah, maar een Belgisch getint Nigeria won met het kleinste verschil.

Bij Nigeria begonnen met maar liefst drie ex-spelers van KAA Gent in de basis. Dat waren William Troost-Ekong als centrale verdediger, Moses Simon en Taiwo Awoniyi. Ex-Racing Genk middenvelder Wilfred Ndidi stond ook tussen de lijnen.

De amusementswaarde was niet hoog, maar daar zal Nigeria niets om geven. Zij wonnen namelijk met 1-0 door een knappe goal van Leicester City-spits Kelechi Iheanacho in de eerste helft. De zege was verdiend: Egypte wist ondanks meer balbezit maar twee keer een schot te lossen tegenover veertien Nigeriaanse pogingen.