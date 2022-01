Refaelov over wrang afscheid bij Antwerp: "Vanaf toen zat ik met mijn hoofd in Brussel"

Het contract van Lior Refaelov bij Antwerp liep af aan het einde van vorig seizoen. Na zware onderhandelingen werd geen akkoord gevonden, waardoor de Israëliër met andere clubs kon onderhandelen.

Vlak voor het begin van de play-offs geraakte bekend dat Refaelov zou verhuizen naar Anderlecht, een rechtstreekse concurrent. Antwerp besliste prompt om Refaelov, die de Great Old heel wat diensten had bewezen, niet meer te laten spelen. "Die beslissing is boven mijn hoofd genomen", aldus Refaelov in HLN. "Ik vond dat onverstandig, net zoals de kleedkamer... Iedereen wist dat ik tot het einde alles zou geven."

"Dat was ook exact de boodschap die ik de bestuursmensen heb meegegeven. Al was het maar om Anderlecht te tonen dat ze een goeie speler in huis hadden gehaald... Maar het mocht niet baten."

"Ik heb alles blijven volgen, van Antwerp én Anderlecht. Weliswaar voor de televisie, vanuit het stadion lag te gevoelig. Op de slotspeeldag stond met Antwerp-Anderlecht een rechstreeks duel voor de derde plaats op het programma. Ik supporterde voor Anderlecht. Vanaf het moment dat ik niet meer mocht spelen, zat ik met mijn hoofd in Brussel", besluit Refaelov.