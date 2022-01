Volgens Philippe Albert moet een speler van Club Brugge de Gouden Schoen winnen

Volgens voormalig Gouden Schoen, Philippe Albert, zou alleen een Bruggeling de Gouden Schoen moeten krijgen. Eén van de aanvallers heeft alvast een streepje voorsprong.

"Naar mijn mening kan de trofee niet ontsnappen aan een Bruggeling, zoals Charles De Ketelaere of Noa Lang", zegt Philippe Albert, RTBF-analist en winnaar van de Gouden Schoen 1992.

"De twee spelers hebben zich gedurende het hele kalenderjaar onderscheiden. Ze hebben bijgedragen aan de titel en De Ketelaere heeft zich ook getoond in de Champions League. Ik zou die laatste zelfs meer kans geven", verdedigt Albert zijn keuze.

Volgens hem gaat het gedrag van Noa Lang hem punten kosten voor de Gouden Schoen. "Noa Lang zal punten verliezen in de tweede stemronde na zijn gedrag de laatste maanden. De Nederlander is een buitengewoon talent en hij zal niet voor altijd in België blijven, maar dat geldt ook voor De Ketelaere", sluit Albert af.