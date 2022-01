Eén speler van Union SG mag in januari zijn handtekening elders zetten

Op stage in La Manga hebben de spelers van competitieleider Union SG beslist dat op één iemand na geen enkele speler vertrekt.

Union SG is de verrassende leider in de Jupiler Pro League. De vrees dat de ploeg uit elkaar zou gerukt worden in de wintermercato lijkt ongegrond.

Volgens 7sur7.be hebben de spelers van Union op stage in Spanje een pact gesloten dat niemand tijdens de maand januari zal vertrekken bij de competitieleider.

Met de versterkingen erbij zou dat Union alleen maar sterker maken. Enkel Deniz Undav zou in de wintermercato elders mogen tekenen, op voorwaarde dat hij het seizoen uitdoet bij Union.