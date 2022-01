Sprookjes bestaan: Coach van het Jaar is bekend

Deniz Undav of Dante Vanzeir zitten niet in de top drie voor de Gouden Schoen, maar er is toch goed nieuws vanuit de hoofdstad.

Felice Mazzu heeft de prijs voor Coach van het Jaar weten te strikken. Een bekroning voor de coach van Union SG. Tweede keer raak Hij werd dit jaar kampioen met de Brusselaars in 1B en staat momenteel met het team ook aan kop in 1A na een echt boerenjaar dus. Ook in zijn periode bij Charleroi won hij al een keertje de prijs voor Coach van het Jaar, nu heeft hij dus opnieuw prijs. Hij totaliseerde 438 punten, Philippe Clement volgde met 415 en Alexander Blessin vervolledigde het podium.