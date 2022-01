De toon is gezet voor zondag: Anderlecht-fans hangen spandoek aan Sclessin: "Merci Bruno, je doet dat beter dan wij!"

De supporters van Anderlecht hebben al wat olie op het vuur gegoten voor de Clasico van komende zondag. Er werd aan de poorten van het stadion van de Rouches een spandoek omhoog gehangen verwijzend naar de situatie bij de Luikenaars.

Een spandoek met de nodige zelfspot, gezien wat Anderlecht de voorbije jaren beleefde. Maar de financiële situatie bij Standard ziet er nog slechter uit. Het bovenste stuk gaan we niet vertalen, maar goed... "Merci Bruno, jij doet dat nog beter dan wij", staat er te lezen. Verwijzend dus naar de politiek die voorzitter Bruno Venanzi gevoerd heeft.

© Mauves Army

De Standard-supporters hebben de voorbije weken zelf verschillende spandoeken aan het stadion gehangen, ook met kritiek op het bestuur en Venanzi in het bijzonder. Maar of ze het gaan appreciëren dat de aartsrivaal dat nu ook deed... We betwijfelen het.

Zondag om 18u30 staan de twee ploegen tegenover elkaar in het Lotto Park. De match is wel zonder fans en dus wordt de strijd naast het veld al gevoerd.