Afrika Cup: Marokko -met basisplaats voor Tissoudali- plaatst zich voor volgende ronde dankzij Amallah, Malawi verrast Zimbabwe

In de Afrika Cup heeft Marokko ook zijn tweede duel winnend afgesloten, dit keer tegen de Comoren. Het werd opnieuw een memorabele dag voor Gent-aanvaller Tarik Tissoudali, die voor het eerst in basis stond bij de Leeuwen van de Atlas. Toch was het Selim Amallah die met de aandacht ging lopen.

Marokko-Comoren: 2-0 Na zijn sterke invalbeurt tegen Ghana mocht Tissoudali tegen de Comoren voor het eerst aan een wedstrijd beginnen in het nationale elftal. Het was Standard-speler Selim Amallah die Marokko na een kwartier op voorsprong knalde. 🥳 Selim Amallah a inscrit son premier but dans cette #CAN2021 pic.twitter.com/79ED2oCXZf — Ma Pro League (@MaProLeague) January 14, 2022 In een wedstrijd eenrichtingsverkeer schudde de doelman van de Comoren meerdere fantastische reddingen uit de mouwen. In de slotfase miste de ingevallen En-Nesyri een strafschop. De verlossende 2-0 kwam er kort voor tijd toch, op aangeven van een sterk spelende Amallah. Marokko plaatst zich zo voor de volgende ronde. Bij KV Kortrijk zullen ze dan weer niet rouwig zijn met het resultaat van vandaag. De Comoren, met Kerel Faïz Selemani in de rangen, liggen met deze 0 op 6 uit het toernooi. Malawi-Zimbabwe: 2-1 Zimbabwe, met Knowledge Musona in de basis, kwam kort voor rust op voorsprong via Wadi. De Zimbabwanen lieten zich op slag van rust verrassen door Mhango. Nog voor het uur zorgde Mhango met zijn tweede doelpunt van de dag voor de verrassing. ⚽ Score 𝘽𝙍𝙄𝙇𝙇𝙄𝘼𝙉𝙏𝙇𝙔

🤸‍♀️ Celebrate 𝘼𝙒𝙀𝙎𝙊𝙈𝙀𝙇𝙔



W.O.W. 😍#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamMalawi | #MWIZWE | @FaMalawi pic.twitter.com/2PKbqkP8O7 — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 14, 2022 Senegal-Guinee: 0-0 Eerder op dag geraakte Senegal niet verder dan 0-0 tegen Guinee, waar STVV'er Mory Konaté een kwartier voor tijd mocht invallen. Ibrahima Cissé (Seraing) stond dan weer negentig minuten tussen de lijnen.